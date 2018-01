Polícia investiga grupo armado que atacou ônibus de detentos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga o ataque ao ônibus que transportava cerca de 50 presos do regime semiaberto, que iam da Colônia Penal Agrícola do Paraná, em Piraquara, para uma empresa de Quatro Barras – ambos municípios da região metropolitana de Curitiba.

De acordo com informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 22 horas de ontem (11), o ônibus foi abordado por pelo menos 12 homens armados em três carros, próximo ao quilômetro 73 da BR-116, em uma alça de acesso entre o Contorno Leste e a Estrada da Graciosa.

Eles obrigaram o motorista a parar o veículo. Em seguida, embarcaram no ônibus em busca de um determinado preso, que não foi localizado.



Como o banheiro estava trancado, os homens fizeram vários disparos através da porta do compartimento, achando que ele estava escondido no local. Como não havia ninguém, o grupo desembarcou do ônibus e deixou o local.

Dois carros foram abandonados, ambos com placas clonadas e alerta de roubo: um renault sandero e um chevrolet onix, que foi incendiado. Os homens armados utilizaram ainda uma ford ecosport na ação, que até o momento não foi localizada.

Fonte: Agência Brasil