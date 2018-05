Polícia inclui advogado em lista de desaparecidos após desabamento

A Polícia Civil de São Paulo incluiu mais uma pessoa na lista de desaparecidos após o desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, na região central da capital paulista. O advogado Alexandre de Menezes, de 40 anos, foi incluído na lista após sua família ter registrado ontem um boletim de ocorrência sobre o seu desaparecimento. Menezes estaria morando no edifício.

Ainda integra a lista de desaparecidos Selma Almeida da Silva, Eva Barbosa da Silveira, Valmir Souza Santos e Gentil de Souza Rocha.

Quatro pessoas já foram identificadas como vítimas do desabamento: os gêmeos Wendel e Werner da Silva Saldanha, de 10 anos; Francisco Lemos Dantas, 56 anos; e Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, 39 anos.

Fonte: Agência Brasil