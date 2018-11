Polícia identifica mulher que fez procedimento estético em comerciante

A Polícia Civil informou que está identificada a massoterapeuta que fez o procedimento estético na comerciante Ângela Pedrosa, 25 anos, no dia 17 do mês passado, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio. Após o preenchimento nos glúteos, Ângela começou a passar mal e foi levada às pressas para o hospital, onde está internada há 15 dias.

O caso foi registrado na 35a delegacia policial (Campo Grande) e as investigações estão em andamento. Policiais estiveram no Hospital Municipal Rocha Faria, onde a vítima está internada, com a finalidade de saber o estado de saúde da paciente. A polícia não divulgou o nome da massoterapeuta que fez o procedimento estético, mas informou que ela será ouvida no inquérito.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Ângela chegou ao hospital “com lesão grave na região glútea, provocada por um procedimento estético”. A região infeccionou e provocou necrose. A nota diz ainda que “a jovem está em tratamento para estabilização de seu quadro clínico, sendo acompanhada pela equipe médica de plantão e recebendo os cuidados indicados para o seu quadro”.

Outro caso

O último procedimento estético nos glúteos que terminou com grave complicação ocorreu caso no dia 4 do mês passado. A microempresária Fernanda de Assis, de 29 anos, se submeteu a preenchimentos na boca e nos glúteos, realizado em casa, em Ricardo de Albuquerque, zona norte do Rio. A vítima foi internada e, nove dias depois, acabou morrendo em consequência de uma parada cardiorrespiratória. A esteticista Dani Bumbum está presa pelo crime.

Fonte: Agência Brasil