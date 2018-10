Polícia Federal prende uruguaio com cocaína no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu um uruguaio que tentava viajar para fora do país com drogas hoje (3) no aeroporto de Brasília. Ele estava com cerca de dois quilos da droga e tentava embarcar para a cidade de Málaga, na Espanha. A informação foi divulgada pela assessoria da corporação.

A cocaína foi encontrada na bagagem do uruguaio com a ajuda de cães farejadores. Segundo a PF, ele responderá por tráfico internacional de drogas. A operação foi promovida em parceria com a Receita Federal.

Rio Grande do Sul

No sábado (29/) e na segunda-feira (1º), a PF apreendeu um total de 136 quilos de cocaína em operações no Rio Grande do Sul. Na cidade de Jaguarão, os agentes prenderam quatro pessoas em flagrante com 59 quilos da droga no sábado. Dois dias depois, encontraram um veículo em que o restante da droga havia sido deixado, na cidade de Camaquã.

Santos

Na segunda-feira (1º), a Polícia Federal prendeu oito estivadores que tentavam entrar em um terminal do porto de Santos com cerca de 30 quilos de cocaína. A avaliação era que o destino da droga era a Europa. A abordagem inicial foi feita pela guarda portuária. Em seguida, os estivadores foram presos pelos agentes da PF e levados à delegacia da instituição.

Fonte: Agência Brasil