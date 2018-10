Polícia Federal faz operação contra crime de descaminho em MS e MT

Quatro pessoas foram presas em flagrante hoje (9) e diversas mercadorias apreendidas, durante operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) para combater crime de descaminho, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, em Mato Grosso.

Em Cuiabá, foram apreendidos produtos irregulares, mas ninguém foi preso. Em Campo Grande, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em vários endereços: em uma loja de eletrônicos com mercadorias irregulares trazidas do Paraguai, localizada próxima ao camelódromo da cidade; na residência do proprietário da loja; e na casa de um fornecedor de produtos eletrônicos.

Segundo a PF, toda a mercadoria apreendida e os detidos durante a operação policial foram levados para a Superintendência Regional da PF, na capital de Mato Grosso do Sul.

Fonte: Agência Brasil