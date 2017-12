Polícia Federal deflagra nova fase da Ararath e cumpre mandado contra Riva

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (13) mais uma fase da Operação Ararath. O alvo principal dessa nova fase é o ex-deputado estadual José Geraldo Riva (sem partido). A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-deputado, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, e apreenderam documentos, celulares e computadores. Os agentes da PF também fizeram busca no escritório de Riva, localizado na Avenida Miguel Sutil.

A operação foi deflagrada após a delação premiada do empresário Avilmar de Araújo Costa, que é suspeito de ter efetuado transferências para a Globo Fomento, de propriedade de Júnior Mendonça para pagar parte de uma dívida em nome de Riva. A Globo Fomento é de propriedade de Júnior Mendonça, principal delator da Operação Ararath.

A Operação Ararath, que foi deflagrada em 2014, investiga transações ilegais para o desvio de dinheiro público por meio de instituição financeira clandestina. O dinheiro desviado abastecia vários políticos e empresários de Mato Grosso.