Polícia Federal deflagra ações em SP, PR e SE por crimes eleitorais

A Polícia Federal deflagrou hoje (10) três ações simultâneas para investigar e coibir crimes relacionados às eleições de 2018. De acordo com os policiais, são cumpridos um mandado de busca e apreensão no Paraná e a lavratura de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência em São Paulo e Sergipe.

Em nota, a polícia informou que as ações fazem parte das atividades desenvolvidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral (CICCE/2018) em Brasília e pretendem aprofundar as investigações sobre vídeos que circularam recentemente nas redes sociais.

As apurações, de acordo com a polícia, são consequência do acompanhamento para identificar e afastar possíveis ameaças ao processo eleitoral de 2018.

Os investigados poderão responder, no caso do estado do Paraná, pelos crimes de violação de sigilo do voto e porte ilegal de arma.

Já os investigados em Sergipe e São Paulo deverão responder por incitação de crime contra candidatos.

