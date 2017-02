Polícia federal apreende aeronava carregada de cocaína

Uma Operação coordenada pela Polícia Federal, resultou nesta sexta-feira (3) na apreensão de uma aeronave e 237,7 kg de cocaína na região de Santo Antônio do Leverger (MT), município a 35 km de Cuiabá.

A aeronave de pequeno porte que fazia um voo clandestino (sem autorização das autoridades aeronáuticas) recebeu determinação via rádio para que pousasse obrigatoriamente em Santo Antônio do Leverger, local onde uma equipe da Polícia Federal faria inspeção e verificação da documentação. Ao contrário do que fora determinado, o piloto arriscou sua própria vida e do “passageiro”, pousando numa estrada de terra na zona rural do município.

No interior da aeronave danificada foram localizadas várias bolsas de viagem contendo “tijolos” de cocaína. O piloto e o passageiro conseguiram fugir do local, antes da chegada da polícia e estão sendo procurados na região de mata fechada de difícil acesso. A Polícia Militar deu total apoio à ação e foram fundamentais para o sucesso da missão. (Com Assessoria)