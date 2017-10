PF aponta divergência em gravação de ex-secretários

A perícia técnica da Polícia Federal em Mato Grosso apontou que a transcrição da gravação do áudio do ex-chefe de gabinete Sílvio César Correa, apresenta discordância com o que o delator teria falado em conversa com o ex-secretário de Estado Alan Zanatta, o autor da gravação.

A transcrição e áudio foram apreendidos na casa do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) durante a 12ª fase da Operação Ararath, denominada “Malebolge”.

“Alguns trechos, no entanto, da forma que foram transcritos – não correspondendo com as palavras proferidas por Sílvio – implicam razoável mudança de significado/sentido. Estes trechos foram destacados e encaminhados ao Setor Técnico Cientifico da Polícia Federal para transcrição, constam no laudo 747/2017-SETEC/SR/PF/MT”, diz trecho do relatório do dia 10 de outubro assinado pelo delegado Wilson Rodrigues de Souza Filho e pelos agentes da PF, Adha de Oliveira Omote e Marcelo Pimenta Orge.

Na transcrição apreendia, Sílvio poderia ter omitido seu patrimônio durante o acordo de delação com o MPF, já que teria mencionado possuir um garimpo.

Porém, o relatório da PF diz que “é possível perceber trechos que que estão ausentes acima, bem como trecho importante transcrito de forma possivelmente equivocada”.

“Nota-se que a mudança de palavras a partir da transcrição feita pela perícia altera a interpretação dada à frase em destaque, desconstruindo a versão em que Sílvio Correa teria omitido a posse de um garimpo”, diz trecho do relatório.

Na perícia da PF, Sílvio estava falando da atual situação do ex-governador Silval Barbosa, e que essa menção teria sido retirada da transcrição apreendida.

Em outro trecho da transcrição apreendida na casa do chefe do prefeito da capital, dizia que o delator Sílvio César Correa “Só falou o que quis” na delação.

Já no trecho periciado pela PF, Sílvio teria dito que “E falei algumas coisas que eu {fiz}”.

O áudio de 1 hora e 24 minutos, gravado pelo ex-secretário de Indústria e Comércio do Estado Alan Zanatta, ocorreu no dia 28 de agosto, sem que o ex-chefe de gabinete Silvio César Corrêa soubesse.

Por conta desse áudio, a defesa do prefeito Emanuel, o advogado André Jacob Stumpf, solicitou que Zanatta fosse ouvido, além de solicitar que o processo do prefeito fosse desmembrado dos demais e que passasse a correr com sigilo.

OUTRO LADO – De acordo com o advogado André Jacob Stumpf, o laudo da PF foi baseado nas reportagens feitas pela imprensa sobre o caso e que a perícia foi “inteiramente subjetiva”.

“O Prefeito Emanuel irá aguardar o momento processual adequado e nos autos do processo emitir seu juízo de valor deste áudio e de todas as provas que irão corroborar para restabelecer a verdade”, diz a nota.