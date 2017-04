Polícia faz operação para prender acusados de fraudes com veículos

Policiais civis cumprem hoje (26) nove mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão contra acusados de fraudar seguradoras e locadoras de veículos, no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal. Segundo a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Rio, o grupo cometia fraudes em várias etapas.

Em um primeiro momento, um núcleo da quadrilha recolhia documentos perdidos e usava os dados para confeccionar documentos fraudulentos. Em seguida, eles usavam essa documentação falsa para adquirir ou alugar veículos em locadoras de automóveis em vários estados. Depois, transferiam os veículos para “laranjas”.

Os “laranjas” então contratavam um seguro contra roubo de veículo e forjavam o roubo daquele automóvel, com a ajuda de um policial civil integrante da quadrilha. O policial confeccionava o registro de ocorrência falso e a quadrilha podia receber o prêmio da seguradora. Depois de escondidos por algum tempo, os veículos eram encaminhados para uma oficina de desmanche.

Fonte: Agência Brasil