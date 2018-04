Polícia faz operação para prender 50 pessoas em 3 favelas do Rio

Policiais civis cumprem hoje (6) 50 mandados de prisão de suspeitos de envolvimento com a venda de drogas e roubos nas favelas do Fallet, Fogueteiro e Prazeres, na zona norte do Rio de Janeiro. Os mandados têm como base um inquérito da Delegacia de Santa Teresa (7ª DP), responsável pela região.

Segundo a Polícia Civil, dois grupos da mesma facção controlam as favelas da região. Um deles é responsável pela venda de drogas no Fallet e no Fogueteiro, enquanto o outro controla o comércio de drogas ilícitas no Morro dos Prazeres.

A investigação contou com vídeos gravados em bocas de fumo e fotos publicadas em redes sociais, em que os suspeitos ostentam armas. Entre os alvos estão Paulo Cesar Baptista de Castro, conhecido por Paulinhozinho, apontado como chefe da quadrilha que comanda o Fallet e o Fogueteiro, e Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló, suspeito de chefiar a venda de drogas no Prazeres.

Segundo o titular da 7ª DP, delegado Robinson Gomes, além de coibir o tráfico de drogas nas comunidades, a operação tem o objetivo de prender autores de roubo de cargas, de residências, de veículos e de estabelecimentos comerciais.

A operação, chamada de Colina, conta com 300 agentes da Polícia Civil e tem o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar.

Fonte: Agência Brasil