Polícia faz ações em Angra dos Reis após confrontos entre traficantes

As polícias Civil e Militar de Angra dos Reis, na região sul do estado do Rio de Janeiro têm feito ações diárias para combater as ações criminosas após conflitos entre traficantes que aconteceram no último fim de semana. As disputas por pontos de tráfico têm gerado um clima de medo entre os moradores da região.

As operações têm acontecido diariamente desde sexta-feira (29). Uma ação da Polícia Civil apreendeu ontem (30) 10 carros roubados usados pelas quadrilhas, além de uma pistola, uma réplica de fuzil e 166 papelotes de cocaína. A Polícia Militar também tem feito ações na região, mas encontra dificuldades porque os traficantes se escondem na área de Mata Atlântica quando percebem a chegada do efetivo policial.

Os traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando disputam o domínio dos pontos de venda de drogas em vários bairros do município. Entre a noite de sexta-feira (26) e domingo (28), traficantes dos bairros Areal, Manguinhos e Frade, trocaram tiros com a facção rival pelo controle da venda de drogas na localidade Sapinhatuba 2 e 3.

Para chamar a atenção das autoridades, moradores revoltados com a violência foram para a rodovia Rio-Santos (BR-101) na sexta-feira à noite e atravessaram um ônibus na pista. A estrada ficou interditada por cerca de uma hora e só foi liberada pouco depois das 21h, com a chegada das equipes da Polícia Rodoviária Federal.

Na noite do domingo (28), houve novo tiroteio, entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, pelo controle dos pontos de venda de drogas na comunidade do bairro Belém.

Angra dos Reis é um município localizado no sul do estado e faz limite com os municípios de Paraty, Rio Claro e Mangaratiba no lado do Estado do Rio e, no lado paulista, com as cidades de Bananal e São José do Barreiro. Devido à beleza de suas praias e das regiões próximas, o local recebe turistas de todo o mundo. Possui 97 ilhas, muitas delas de propriedade de artistas e empresários. A maior delas é a Baía da Ilha Grande, um lugar paradisíaco cercado por 101 praias, algumas delas pouco habitadas.

Fonte: Agência Brasil