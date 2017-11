Polícia estoura cativeiro e liberta empresária sequestrada; policial é baleado

Em menos de 24 horas, a Polícia Civil conseguiu localizar na região da grande Morada da Serra o cativeiro da empresária Milene Eubank, sequestrada no início da noite desta sexta-feira (17) quando buscava o filho na escola no bairro do Quilombo, em Cuiabá. A polícia estourou o cativeiro na madrugada deste sábado (18) e libertou a empresária.

Durante a ação, houve troca de tiros e um policial foi baleado. O policial está internado no Pronto-Socorro de Cuiabá e seu estado de saúde é grave.

Sequestro

Milene Eubank, que é empresária do ramo de telefonia, foi sequestrada quando saia do seu carro, um Hyundai Santa Fé, para buscar o filho em uma escola de reforço no bairro do Quilombo. Neste momento, ela foi abordada por bandidos e obrigada a sair do local com os mesmo. O filho da empresária não foi levado, pois ainda não tinha entrado no veículo.

Milene é viúva do empresário, Jean Ayres, que foi vítima de explosão em um tanque de combustível em uma fazenda na região do Manso em dezembro de 2016.