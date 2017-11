Polícia e MP fazem ação para prender 35 acusados de tráfico no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro fazem hoje (16) uma operação para cumprir 35 mandados de prisão contra acusados de envolvimento com a venda de drogas ilícitas em Saquarema, na região dos lagos fluminense. Também estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão.

Segundo o MP, mesmo presos, dois denunciados à Justiça continuavam controlando as ações do grupo criminoso no município. Diego Teixeira Martini de Castro Ferreira, conhecido como Maradona, e Maycon Pereira Carneiro Barbosa, o Maikinho, compravam drogas e armas para a venda em Saquarema.

Eles são acusados de financiarem a operacionalização da venda de drogas e o pagamento aos integrantes da organização criminosa. Durante as investigações, segundo o MP, foram inclusive captados diálogos entre os integrantes da quadrilha em que ameaçavam de morte integrantes de grupos rivais.

Os acusados respondem por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Agência Brasil