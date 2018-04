Polícia do Rio prende contador da organização do tráfico na Rocinha

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, prenderam hoje (17) Renato de Souza Ferreira, conhecido como Renatinho. A prisão, na localidade da Fundação, na Rocinha, segundo a polícia, foi feita “após intenso trabalho de investigação e de inteligência”.

As investigações da delegacia especializada indicam que Renato é o contador da organização criminosa atuante na Rocinha. Ele trabalha diretamente para o chefe do tráfico na comunidade, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, na lavagem do dinheiro do lucro obtido com a venda de drogas e na administração dos bens do traficante.

Desde janeiro, Rogério 157 está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Lá, também está preso o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que era seu parceiro antes que entrassem em confronto pelo comando do tráfico na comunidade em setembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, havia contra Renato de Souza um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo ocorrido em 2016, quando passou a atuar na parte financeira do tráfico na Rocinha e se transformou no principal homem de confiança de Rogério 157. A polícia informou que as investigações sobre o assunto vão continuar.

Fonte: Agência Brasil