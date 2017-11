Polícia do Rio investiga morte de coronel reformado da FAB

A Polícia Civil do Rio investiga a morte do coronel reformado da Força Aérea Brasileira (FAB) Ialdo Pimentel, de 76 anos. O corpo foi encontrado, na manhã de hoje (15), dentro do carro do militar, no Túnel Marcelo Alencar, na região portuária da cidade.

De acordo com a polícia, as investigações estão sob a responsabilidade a Delegacia de Homicídios da capital. Conforme as primeiras informações, o coronel foi vítima de tiro. A perícia no local e no carro foi feita ainda de manhã.

Agora, os agentes procuram possíveis testemunhas e vão recolher imagens de câmeras de segurança instaladas na região, que possam ajudar a identificar a autoria do crime.

Fonte: Agência Brasil