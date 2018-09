Polícia do Rio faz operação contra uso de adolescentes pelo tráfico

Sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram presas hoje (17) na Operação Folhas Secas, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No total, 15 mandados de prisão e dois de busca e apreensão contra suspeitos de associação criminosa e tráfico de drogas foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias. A ação teve por finalidade apurar a cooptação de adolescentes para atuar no tráfico de drogas na região.

De acordo com a Polícia Civil, na ação foram presos quatro homens, Douglas Aleff Alcoforado da Rocha; Gabriel da Silva Terrigno; Lucas Matheus Rocha dos Santos e Wesley Matheus Silva Cruz e dois adolescentes foram apreendidos. Três outros indiciados já estavam presos: William Chaves Tergino; Fabiano dos Santos Mattos e Átila Santos de Araújo, acusados de comandar o tráfico de drogas no Complexo da Mangueirinha de dentro do sistema penitenciário, usando parentes para dar ordens aos cúmplices que estão no comando do tráfico na comunidade.

Um helicóptero blindado da Polícia Civil deu apoio às equipes em terra. Cerca de 150 policiais de 20 delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense deram apoio à ação.

Investigação

A operação é resultado de uma investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), iniciada em março último, com o objetivo de apurar o envolvimento de adolescentes em crimes e associação criminosas, como o tráfico de drogas no Complexo da Mangueirinha. Os adolescentes, na maioria das vezes, vendiam as drogas e muitos deles portavam armas de fogo, envolvidos com o crime organizado na região.

Fonte: Agência Brasil