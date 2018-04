Polícia do Rio apreende armas e munição em Niterói e São Gonçalo

Agentes da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil do Rio de Janeiro realizaram hoje (20) uma operação na região metropolitana com a finalidade de combater o comércio irregular de armas de fogo, munições e explosivos. Duas lojas de armas, uma em Niterói e outra em São Gonçalo, foram interditadas pela fiscalização, por irregularidades no estoque de armamento e munição.

Na ação, foram apreendidas 35 armas, entre espingardas, revólveres e pistolas, além de farta documentação apreendida para análise. Funcionários das duas lojas foram levados à Cidade da Polícia (setor policial da cidade) para prestar depoimento e o material apreendido foi encaminhado à delegacia especializada.

A preocupação das autoridades é que esse tipo de armamento acabe caindo nas mãos de agentes do tráfico de drogas e das milícias.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, entre o ano de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, um total de 164 armas de fogo foram apreendidas em ações contra milícias. Fazem parte do armamento, fuzis, pistolas, submetralhadoras, espingardas e revólveres.

Fonte: Agência Brasil