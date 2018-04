Polícia do Paraná divulga vídeo com ataque a apoiadores de Lula

Imagens divulgadas hoje (28) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (Sesp) mostram o momento em que um suspeito faz disparos contra o acampamento de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na madrugada deste sábado, em Curitiba.

De acordo com o delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba, Fábio Amaro, o suspeito chegou em um carro preto modelo Sedan e foi caminhando até o acampamento. Depois de atirar ele fugiu. A DHPP pede para quem tiver qualquer informação sobre o caso ligar para o telefone 0800-643-1121. A ligação é gratuita e anônima.

Segundo a Sesp, um homem de 39 anos foi baleado de raspão e uma mulher ficou levemente ferida depois de ser atingida por estilhaços. O rapaz, identificado como Jefferson Lima de Menezes, está internado no Hospital do Trabalhador.

Transferência

Por meio de nota, o Partido dos Trabalhadores exigiu a punição dos responsáveis pelos disparos. “O ataque é mais um episódio de violência política contra a democracia e acontece um mês depois de tiros terem atingido ônibus da caravana Lula Pelo Brasil no interior do Paraná. Até agora não foram presos os autores dos disparos feitos no mês passado e tampouco os desta madrugada”, afirma o partido.

Na manhã de hoje, a Procuradoria-Geral de Curitiba reiterou pedido à Justiça Federal do Paraná para que o ex-presidente seja transferido da Superintendência da Polícia Federal. Lula está preso no local desde o dia 7 de abril.

No pedido, a procuradoria cita o tiroteio que deixou dois integrantes do acampamento feridos, fato que motivou uma manifestação com barreira de fogo na Rua Mascarenhas de Morais e interrompeu por horas o trânsito na região.

Fonte: Agência Brasil