Polícia do DF apreende 250 microsselos de um novo tipo de entorpecente

Uma mochila com 250 microsselos foi apreendida hoje (3) pela Polícia Civil do Distrito Federal. A droga é considerada um novo tipo de entorpecente e foi identificada com um homem de 18 anos, que, aparentemente, tentava vender os “selos” em um centro comercial de Brasília.

Os investigadores estavam apurando o comércio de drogas sintéticas na capital quando descobriram que o jovem vendia o entorpecendo via aplicativo de celular. De acordo com os policiais, inicialmente a Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) do Distrito Federal imaginava que a droga era LSD. Mas depois, observaram que era outro tipo de entorpecente.

Segundo os peritos do Instituto de Criminalística (IC), a droga é um novo entorpecente, sem nome divulgado. Os policiais agora investigam quem a produz e comanda o comércio no país.

Fonte: Agência Brasil