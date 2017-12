Polícia desencadeia operação na Grande Morada da Serra

Nesta quinta-feira (14.12), às 8h, na praça do mini-estádio do CPA I, o Comando Especializado de Polícia Militar (Cesp) desencadeia uma operação com emprego das forças especiais da PMMT em dezenas de bairros que integram a Grande Morada da Serra (CPA e região).

Por 24 horas, policiais dos Batalhões Rotam, Cavalaria, Trânsito, com apoio do Ciopaer e Bope, estarão nas ruas reforçando as abordagens, revistas e outras ações de checagem de veículos e pessoas.

O objetivo dessa operação é reprimir a prática de crimes como roubos, furtos e homicídios.