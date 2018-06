Polícia cumpre 50 mandados de busca e apreensão em favelas do Lins

Cinco pessoas foram presas e dois menores apreendidos em uma operação integrada realizada desde o início da manhã desta terça-feira (26) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro no complexo de favelas do Lins, na zona norte da cidade.

Na operação, que teve apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), sete carros e cinco motos foram recuperados, além de drogas e munições. A polícia cumpriu 50 mandados de busca e apreensão. A ação terminou no início da tarde.

O objetivo da ação era cumprir mandados de busca para obter provas que auxiliem nas investigações relacionadas a homicídios de policiais. No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas na operação acompanharam e orientaram, em tempo integral, os desdobramentos desde as 5h da manhã.

Por medida de segurança, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, que fica perto do Complexo do Lins e liga as regiões norte e oeste da cidade, ficou fechada nos dois sentidos por mais de cinco horas. A via expressa foi liberada pouco depois do meio-dia, após o término da operação policial.

Fonte: Agência Brasil