A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) confirmou que a rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, no Pará, foi controlada pela Polícia Militar.

De acordo com o governo, 8 detentos conseguiram fugir e 7 ficaram feridos. Não há registro de mortes.

A rebelião teve início por volta das 06h15, durante a entrega do café da manhã.

O presídio abriga atualmente 315 detentos, mas tem capacidade para 122.

Fonte: Agência Brasil