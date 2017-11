Preso 8º sequestrador de empresária e suspeito de atirar contra policiais

O oitavo suspeito envolvido no sequestro da empresária Milene Falcão Eubank, na sexta-feira (17.11), no bairro Quilombo, em Cuiabá, foi preso no começo da noite deste sábado (18), pela Polícia Judiciária Civil, na posse de uma pistola usada na troca de tiros que atingiu o investigador Sidney Ribeiro dos Santos, lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva),

O suspeito Walisson Lucas de Souza, 20 anos, foi preso no bairro Ouro Fino, por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Fazendária e outras unidades da Diretoria Metropolitana, que reforçam as buscas aos criminosos envolvidos no sequestro e tentativa de homicídio do policial civil.

A empresária informou que o suspeito estava no cativeiro e levou lanche para ela. Ele também é um dos três criminosos que trocaram tiros com os policiais durante perseguição, na madrugada de sábado, no bairro Ouro Fino. Na ação, o investigador Sidney Ribeiro dos Santos foi atingido no rosto e um dos bandidos preso.

Na casa, onde o suspeito foi encontrado, uma pistola 638 foi apreendida. A arma foi usada pelos criminosos e estava dentro de uma lata de lixo, no banheiro. Também foi apreendido um tablet e uma televisão.

A arma de fogo tem registro de roubo, pertencente a empresa Rainha das Armas, em Várzea Grande.

O suspeito confessou a participação no sequestro e disse que fugiu no momento que o policial civil foi alvejado.