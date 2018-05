Polícia Civil prende 21 pessoas acusadas de roubo de cargas no Rio

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, na manhã de hoje (9), 21 pessoas acusadas de envolvimento com roubo de cargas em comunidades no município do Rio e na Baixada Fluminense.

Na ação, foram cumpridos 16 mandados de prisão, e cinco prisões em flagrante. Os criminosos foram detidos nas comunidades Furquim Mendes, Vigário Geral e Ficap, Jardim América, Favela do Dique, Jardim Gramacho e Beira Rio.

A operação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de tropas do Exército no cerco às comunidades, além de equipes dos Departamentos Gerais de Polícia da Capital, da Baixada e de Especializadas e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, delegado Delmir Gouveia, a prisão dos criminosos é uma resposta ao roubo de cargas no estado. ”Prendemos hoje três líderes de quadrilhas que atuam na região. É uma ação para desarticular os grupos e reduzir o número desse tipo de criminalidade no Rio”, afirmou.

Ao todo, foram empregados 1.550 militares das Forças Armadas, 140 policiais rodoviários federais e 150 policiais civis, com apoio de carros blindados, helicópteros e equipamentos pesados de engenharia para retirar as bases de concreto colocadas nas ruas pelos criminosos para impedir a entrada da polícia nas comunidades.

As ações foram deflagradas no contexto da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

Fonte: Agência Brasil