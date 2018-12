Polícia Civil investiga vídeo em que mulheres são agredidas no Rio

A Polícia Civil investiga um vídeo que circula nas redes sociais desde ontem (4) em que três mulheres aparecem sendo agredidas. Segundo relatos, a agressão foi cometida por criminosos envolvidos na venda de drogas da comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As vítimas, aparentemente, teriam se envolvido com milicianos de Campo Grande, na zona oeste.

A gravação, feita pelos próprios suspeitos, mostra três jovens sentadas no chão sendo coagidas a confessar que estão se encontrando com os milicianos. No vídeo, as mulheres são agredidas e uma delas tem o cabelo cortado. Um dos agressores também atira para o alto na intenção de intimidar as vítimas.

A Polícia Civil informou que o caso sendo está sendo apurado pela 56ª DP (Comendador Soares). As imagens gravadas também estão sendo analisadas na intenção de levantar informações que levem a autoria do crime.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil