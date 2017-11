Polícia Civil apreende 450 quilos de droga

Um carregamento de cerca de 450 quilos de cocaína pura e basta base foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil, no município de Primavera do Leste (231 km ao Sul). A apreensão aconteceu após investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), que desencadeou a operação Blindagem, neste domingo (12.11), resultando também na prisão de quatro homens. A droga seria levada para o estado de São Paulo.

Além da droga, cerca de R$ 3 mil em dinheiro, duas carretas e um veículo foram apreendidos com os suspeitos Joel da Silva Cordeiro, 67, José Luiz Pereira da Cruz, 48, Flavio Alves de Lima, 34, e Marcos Farias Queiroz, 32. Os quatro foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os suspeitos Joel e Flávio são oriundos de São Paulo e vinham para o estado de Mato Grosso buscar a droga. Os presos Marcos e José Luiz são de Campo Verde e mantinham sociedade no comércio de entorpecente em grande quantidade. Outros integrantes da quadrilha serão investigados e as diligências continuam para apreensão de possíveis armamentos.

As investigações começaram após informação referente a carretas que eram abastecidas na região com entorpecente vindo da fronteira. Posteriormente, os veículos seguiam com a droga para ser comercializada em outro estado.

Com base nas suspeitas, os investigadores de polícia realizaram levantamentos com objetivo de qualificar os envolvidos. Durante diligência e campanha iniciada na noite de sábado (11.11), com apoio do Grupo de Resposta Rápida (Garra) de Primavera do Leste, os policiais conseguiram identificar uma carreta, possivelmente carregada com droga.

Em acompanhamento do veículo, a equipe efetuou abordagem no início desta manhã nas proximidades da cidade de Primavera do Leste. Na carreta foram encontrados mais de 370 quilos de pasta base de cocaína (cloridrato).

Nas investigações, os policiais chegaram até um sítio, no município de Campo Verde, usado para o abastecimento da droga, onde localizaram mais cerca de 80 quilos da mesma substância entorpecente. No local foram presas três pessoas.

A operação Blindagem foi realizada pelas equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Delegacia Regional, ambas de Primavera do Leste, com apoio da Delegacia de Polícia de Campo Verde e do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) de Primavera do Leste.

A delegada da DERF de Primavera do Leste, Anamaria Machado Costa, disse que o resultado positivo da operação decorreu do empenho das equipes de policiais civis, que não mediram esforços para o êxito e sucesso dessa investigação.

“Agradeço o delegado Mario, de Campo Verde, o delegado regional Rafael, além do apoio incondicional do juiz de direito Alexandre Pampado e do promotor Adriano, que acompanham diretamente nossas ações de combate à criminalidade”, destacou Anamaria Machado.

A droga está sendo periciada e pesada pela Politec. Uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) foi deslocada para segurança do entorpecente.