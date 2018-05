Polícia busca quadrilha que usa facas para cometer roubos no Rio

A Polícia Civil está buscando informações que levem à prisão de três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na prática de roubos com o uso de facas, na região de Vila Isabel, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à prisão dos três.

Eles foram reconhecidos por várias vítimas de assalto em Vila Isabel e nos bairros vizinhos do Andaraí e Maracanã. Contra Edimar da Conceição Barreto, de 26 anos, Hilton Marcos Noschang da Costa, de 20 anos, e Marcelo Veríssimo Pedrosa, de 35 anos, há mandados de prisão pelo crime de roubo majorado.

Um dos suspeitos, Hilton Marcos, é também acusado de envolvimento com roubo de cargas no Morro do Gambá, no Complexo do Lins, fica próximo à região de Vila Isabel.

Fonte: Agência Brasil