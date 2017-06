Polícia apura se morte em Goiânia tem relação com confronto de torcidas

A Polícia Civil apura se a morte de um torcedor do Goiás ontem (24) à tarde foi relacionada ao confronto entre torcidas organizadas. O homem se dirigia ao Estádio Serra Dourada, na capital goiana, quando foi assassinado a tiros.

O clássico entre Goiás e Villa Nova foi marcado pela violência. Após o jogo, outro confronto aconteceu dentro do próprio estádio. Torcedores das duas equipes invadiram a área desativada da “geral” e iniciaram uma batalha. Um torcedor do Goias caiu e acabou sendo espancado por torcedores do Vila.

Segundo a imprensa local, o torcedor foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia com traumatismo craniano, mas a reportagem da EBC não conseguiu confirmar o estado de saúde da vítima.

Em nota, o Vila Nova repudiou qualquer ato de violência dentro ou fora dos estádios.

Válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo terminou com a vitória do Vila Nova por 2 a 0.

Fonte: Agência Brasil