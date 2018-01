Polícia apreende menores autores de roubo na região do CPA

Dois adolescentes apontados como autores de um roubo com restrição de liberdade da vítima foram identificados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, da Polícia Judiciária Civil. Os menores, A.V.E.S. e J.J.A.M.P possuem várias passagens por atos infracionais e foram apreendidos em flagrante na sexta-feira (05.01).

Na noite de quinta-feira (04.01), os investigadores da Derf de Cuiabá foram acionados para atender uma ocorrência de roubo com restrição de liberdade, ocorrida em uma residência no bairro CPA III, na capital. Após as primeiras informações obtidas diretamente com as vítimas no local do fato, os policiais civis iniciaram diligências para apurar a autoria e localizar os suspeitos.

Durante o trabalho, a equipe identificou inicialmente o menor A.V.E.S., que foi encontrado no bairro São Benedito. Em seguida, os policiais civis localizaram o segundo infrator, J.J.A.M.P., no mesmo bairro.

Conduzidos à Derf de Cuiabá, ambos foram ouvidos pelo delegado de polícia Eduardo Rizzoto de Carvalho e depois foram reconhecido pelas vítimas. Conforme depoimentos, os adolescentes agiram com violência e grave ameaça, chegando a colocar o cano de uma arma diversas vezes dentro da boca de uma das vítimas rendidas.

Os infratores foram autuados em flagrante em ato infracional e encaminhados para exame de corpo e delito, sendo posteriormente apresentados na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), para as providência cabíveis.

As investigações continuam para identificar um terceiro suspeito que agiu no assalto junto com os menores.