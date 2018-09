Polícia apreende carro blindado usado pelo crime organizado em Angra

A Polícia Militar apreendeu hoje (18) um carro blindado usado pelo crime organizado que age no município de Angra dos Reis, na Costa Verde. Este foi o segundo carro blindado apreendido pela polícia nesta semana. Ontem (17), a polícia tinha apreendido outro veículo com as mesmas características usado pelos traficantes da região. De acordo com a Polícia Militar, esses veículos seriam usados para o roubo de carros-fortes no município.

A informação que resultou na apreensão foi passada ao Disque Denúncia. De acordo com os policiais militares do 33º batalhão da PM (Angra dos Reis), o veículo Fiat Freemont encontrava-se no bairro Camorim Grande, confirmando as informações do Disque Denúncia. A estrutura do carro estava modificada com blindagem de chapas de aço de 10 milímetros e possivelmente seria utilizado para roubos a carros-fortes que abastecem os bancos da cidade.

Outro veículo apreendido, um Jeep Renegade, tinha o mesmo tipo de blindagem e escotilhas para ser usada pelos criminosos para atirar contra as forças de segurança do Estado.

Ações em Angra

As Forças Armadas realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na semana passada em Angra dos Reis e prenderam 24 pessoas em ação contra a onda de violência na cidade. A ação faz parte das medidas da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e teve a participação das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

De acordo com balanço divulgado pelo Comando Militar do Leste (CML), as forças de segurança apreenderam quatro espingardas, uma pistola automática, dois carregadores de fuzil e dois de pistola, munições para pistola e fuzil e cinco granadas de fabricação caseira.

A operação também encontrou grande quantidade de drogas, 673 bisnagas de explosivos e 20 metros de estopim para detonação usado por criminosos para explodir agências bancárias. Foram recuperados dez carros roubados. Os militares revistaram 9.522 pessoas e veículos em vários pontos de Angra dos Reis.

Denúncia

A população de Angra dos Reis pode denunciar qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo APP “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos. Em todos os canais, o anonimato é garantido.

Fonte: Agência Brasil