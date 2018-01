Polêmica: milionário contrata strippers para aniversário de 12 anos do filho

(Foto: reprodução/vídeo)

Imagens perturbadoras surgiram na internet e geraram polêmica: a de um menino sendo assediado por algumas strippers. Segundo informações contidas no vídeo no Youtube, a cena aconteceu no aniversário de 12 anos do garoto e as strippers foram contratadas pelo seu pai milionário, que resolveu fazer a surpresa para “transformar o filho em homem”.

Em uma das cenas, o menino aparece cercado por duas mulheres só de lingerie em que esfregam os seios em seu rosto. Em outra, o garoto sem camisa está dançando com a moça quase sem roupa.

Pelas imagens, parece que o menino não está muito à vontade com a situação, e em certo momento até tenta sair dela. Ao contrário de seu pai que se diverte com o que ‘aprontou’ ao filho e até dá um tapa na bunda dele em forma de comemoração.

Não se sabe onde a festa ocorreu, mas as cenas fortes geraram muita revolta nos internautas. As infos são do Metro.

Confira abaixo:

Atores falam o que sentem nas cenas de sexo

Jennifer Lawrence em "Passageiros" (2017)

“O público assiste as cenas eróticas pensando que tudo é extremamente sexy, mas na realidade, os atores sabem que nada é mais desajeitado do que o erotismo nos filmes. A propósito, Chris Patt é um verdadeiro cavalheiro. Ele se esforçou muito para ter certeza de que eu estava confortável e calma. Antes de filmar, ele me convidou para tomar um copo de vinho para relaxar”

Créditos: Pinterest

Dakota Johnson em "Cinquenta Tons de Cinza" (2011)

“Cheguei a sentir dor em alguns momentos. Jamie Dornan era o primeiro a me cobrir quando a gente terminava de gravar e eu não estava vestindo muita coisa”, disse à revista britânica Glamour Magazine.

Créditos: Pinterest

Dakota Johnson sobre cena com Jamie Dornan

Jamie Dornan estudou bastante as práticas de bondage (fetiche em amarrar e imobilizar o parceiro) para que tudo fosse feito de forma segura. Mas é óbvio que muitas vezes foi doloroso”, disse Dakota Johnson à revista britânica Glamour Magazine.

Créditos: Pinterest

Dakota Johnson sobre cenas de bondage em "Cinquenta Tons de Cinza" (2011)

“Filmar uma cena de sexo não é uma situação sedutora ou prazerosa. Pelo contrário, é suado e nada confortável”, disse Dakota Johnson para a revista americana Time, especialmente sobre as cenas de bondage em que Christian usa uma espécie de chicote em Anastasia

Créditos: Pinterest

Bárbara Evans em "Dois Irmãos" (2017)

“Não tem uma preparação específica para a cena de sexo, tem uma preparação para você entrar na personagem. Uma vez nela, você faz o que vier e deixa fluir. Quando vê, aconteceu”, conta para o site Ego

Créditos: Reprodução/Twitter

Cauã Reymond em "Dois Irmãos" (2017)

“Tento levar com bom humor, senão fica sofrido fazer. Já é tão estranho”, afirmou para a Folha de São Paulo

Créditos: Divulgação/Rede Globo

Cauã Reymond e Bárbara Evans em "Dois Irmãos" (2017)

Bárbara Evans sobre cena com Cauã Reymond: “Ele me acolheu muito bem, me abraçou real porque sou nova no assunto, né? Teve paciência, foi amigo e fizemos um trabalho excelente. Ele teve que me ajudar, obviamente, porque não entendia todo o processo. Foi maravilhoso”, elogia o ator para o site Gshow.

Créditos: Divulgação/Rede Globo

Robert Pattinson sobre a saga "Crepúsculo" (2008)

“Quanto mais confortável você está com a outra pessoa, mais difícil fica de fazer uma cena de relacionamento realmente intensa. Você fica pensando: ‘Eu não quero passar vergonha na frente dessa pessoa’”, desabafou o ex-vampiro para a Cosmopolitan. Será que o namoro com Kristen Stewart intimidava as cenas de sexo?

Créditos: Pinterest

Kristen Stewart cena de sexo com Robert Pattinson

“Em Crepúsculo, nós (Kristen Stewart e Robert Pattinson) tínhamos que fazer a cena de sexo mais épica de todos os tempos. Tinha que ser transcendental e de outro mundo, não-humana, o melhor sexo que você pode imaginar e a gente ficou tipo: ‘Como vamos atingir essas expectativas?’. Era agoniante. O que é horrível, porque a gente queria que a cena fosse boa”, disse Stewart para o site Harper’s Bazaar, em 2015.

Créditos: Pinterest

Bruna Marquezine em "Nada Será Como Antes" (2016)

“Foi muito mais difícil criar e ser a Beatriz do que fazer essas cenas de sexo. Tudo é feito com muita delicadeza, com muito cuidado e de maneira muito profissional. Então, não foi uma questão para mim”, declarou a atriz no programa Altas Horas da TV Globo.

Créditos: Divulgação/Rede Globo

Jesuíta Barbosa em "Nada Será Como Antes" (2016)

“Eu respeito meu corpo assim como o de quem divide a cena comigo. Estamos ali em função de um resultado bem maior que o ego inflado de qualquer pudor. A arte tem a necessidade de extrapolar os padrões criados pela sociedade, ator não pode perder tempo com pudor, não”, conta para o site G1

Créditos: Divulgação/Rede Globo

Jake Gyllenhaal sobre "Amor e Outras Drogas" (2010)

“Eu já tive momentos ilustres na minha carreira, mas a coisa mais difícil foi fingir estar excitado pela Anne Hathaway. E eu estou orgulhoso de realmente ter conseguido.”

Créditos: Pinterest

Anne Hathaway em "Amor e Outras Drogas" (2010)

“Tirar a roupa na frente de estranhos é ‘revoltantemente constrangedor’. Tenho medo de ficar nua em público e, por isso, raramente vou à praia de biquíni. Em ‘Amor e Outras Drogas’ eu tentava tirar a roupa apenas no último minuto antes das cenas de sexo. Mas cada vez que eu colocava e tirava o roupão, a maquiagem corporal saía e eu tinha que ficar mais tempo na cadeira da maquiadora. Então, eventualmente, precisei manter a calma e perder a vergonha”, contou Anne Hathaway para o Cosmopolitan.

Créditos: Pinterest

Leonardo DiCaprio em "O Lobo de Wall Street" (2014)

“Não dá pra pensar em você mesmo. Não sou eu ali. É a representação de outra pessoa.”

Créditos: Pinterest

Mila Kunis em "Cisne Negro" (2011)

“É difícil fazer uma cena de sexo e ponto. Não importa se é com um amigo, com uma mulher ou com um homem. Você está com centenas de pessoas da equipe de filmagem que ficam te reposicionando, colocando iluminação… não existe conforto de maneira alguma”

Créditos: Pinterest

Natalie Portman e Mila Kunis

“Eu sou muito imatura, por isso fico muito envergonhada ainda”, afirma Portman

Créditos: Pinterest

Natalie Portman e Mila Kunis em "Cisne Negro" (2011)

Créditos: Pinterest

Daniel Radcliffe sobre "Versos de Um Crime" (2014)

“Basicamente, sexo entre dois homens, especialmente na primeira vez, é doloroso pra c*. O diretor disse que nunca havia visto tal sensação retratada de maneira tão perfeita quanto no filme. Ele queria que a cena parecesse como uma verdadeira perda de virgindade”, revelou o eterno Harry Potter para a revista americana Flaunt

Créditos: Pinterest

Michelle Williams em "Blue Valentine" (2010)

“Começamos as filmagens pelo início do nosso relacionamento, o que foi divertido. Então nós fizemos as cenas de sexo e foi… tóxico. Ryan e eu paramos de nos relacionar como Ryan e Michelle. Aquelas cenas não acabavam nunca. Eu tinha que dirigir um longo caminho do set até a minha casa todas as noites, e abria todas as janelas do carro, deixando a música no volume mais alto possível – aí eu colocava minha cabeça na janela e gritava. Era minha válvula de escape daquela situação”, disse a atriz em entrevista para a W Magazine.

Créditos: Pinterest

Ryan Gosling em "Blue Valentine" (2010)

“Foi difícil… Muitas vezes os atores conseguem enganar as pessoas que algo está acontecendo quando não está e nós tínhamos que ficar atentos em tudo aquilo que não fosse honesto. (…) Na vida real, sexo é uma bagunça, e nós queríamos reproduzir toda esse maravilhoso caos”, disse o ator para a W Magazine.

Créditos: Pinterest

Michelle Williams em "Blue Valentine" (2010)

Créditos: Pinterest

Ashton Kutcher

“A primeira coisa que eu faço é pedir desculpas. (…) Eu acho que foi Laurence Olivier que me deu esse conselho uma vez. Era algo como: ‘me desculpe se eu ficar excitado, e me desculpe se eu não ficar excitado’. De qualquer maneira, sempre haverá esse sentimento constrangedor de ‘isso está OK? aquilo está OK?’. Depois que acaba você finge que nada aconteceu. É aí que a gente vê quem é bom ator ou não”, disse à Cosmopolitan

Créditos: Pinterest

Mila Kunis

Mila Kunis revelou, em entrevista ao The Howard Stein Show, que se aproximou intimamente de Ashton Kutcher com uma amizade colorida, meio que refazendo a trajetória de seus personagens no cinema. Ambos acabam se apaixonando pelo “amigo” em Amizade Colorida (2011) e Sexo Sem Compromisso (2011), em que Mila atuou ao lado de Justin Timberlake e Ashton com Natalie Portman, respectivamente. “Nós claramente não prestamos atenção. Apertamos as mãos, e estávamos tipo ‘vamos nos divertir’. Quer dizer, praticamente vivemos os nossos filmes”, explicou a morena se referindo às comédias românticas.

Créditos: Pinterest

Vanessa Hudgens sobre "Spring Breakers" (2013)

“Foi muito estressante pra mim. Eu falei pro meu agente que nunca mais queria fazer uma cena de sexo.”

Créditos: Pinterest

Zac Efron e Heather Graham

“Eu estava nervoso porque eu estive apaixonado por ela desde que me lembro. Foi muito surreal para mim”, sobre cena com Heather Graham em “At Any Price” (2013)

Créditos: Pinterest

Jason Statham com Amy Smart em "Adrenalina" (2006)

“Fazer uma cena de sexo agressiva é bastante difícil, especialmente em um lugar público com uma multidão gritando e tirando fotos de sua bunda branca”

Créditos: Pinterest

Jason Statham com Amy Smart em "Adrenalina" (2006)

Créditos: Pinterest

Amanda Seyfried em "Chloe" (2010)

“Foi tão … estranho, e você nunca poderá destruir essa estranheza, vai estar sempre lá. Mesmo quando você está com alguém pela primeira vez na vida real, é estranho”

Créditos: Pinterest

Lena Dunham sobre cena de sexo em "Girls" (2012)

“Eu fiquei deitada lá, sendo meio que esmagada por um corpo nu, pensando: ‘Eu quero sair dessa cama. Eu quero sair dessa cena. Eu quero sair dessa vida. Quem fez isso comigo?’. Até que eu me dei conta que eu sou minha própria chefe. Eu escrevi aquela cena. Eu estou dirigindo ela. Eu sou a pessoa que está me prendendo nessa escravidão sexual”

Créditos: Pinterest

Fonte: Vírgula UOL