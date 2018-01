Poderosa! Gal Gadot usou mais de R$ 1 milhão em joias em Globo de Ouro

A apresentadora do Globo de Ouro e estrela de Mulher-Maravilha Gal Gadot pisou o tapete vermelho da premiação toda de preto, como a maioria das mulheres no evento, em protesto da iniciativa Time´s Up aos assédios em Hollywood. Para completar o look, ela usou duas joias da Tiffany&Co, que lá fora somam o valor de 340 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 milhão).

Gal Gadot dominou as bilheterias em 2017, como protagonista de um longa que já fez história também por ter sido o primeiro blockbuster de heróis a ser dirigido por uma mulher, a diretora Patty Jenkins. Antes de ser atriz, ela já serviu o exército israelense, foi miss Israel e estudou Direito e Relações Internacionais.

@gal_gadot/Instagram

A estrela de Mulher-Maravilha usou brincos em platina com diamantes de 225 mil dólares e um bracelete também da mesma pedra preciosa no valor de 115 mil dólares. Em compensação, usou um batom vermelho poderoso que custou apenas 6 dólares, segundo o PopSugar.

Divulgação Brincos da Tiffany usados por Gal Gadot

Divulgação Bracelete que a atriz usou no Globo de Ouro

A atriz não foi a única a ostentar joias poderosas na premiação, é claro. Natalie Portman, que apresentou o prêmio de melhor diretor do Globo de Ouro, também usou brincos de diamantes da Tiffany, vendidos no exterior por 72,5 mil dólares, e um anel cujo preço não foi divulgado.

Salma Hayek, segundo a Forbes, usou mais de 5 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de reais!!) em diamantes da joalheira Harry Winston. Só dessa marca, foram usadas peças que somam mais de 10 milhões de dólares no tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano.

Gal Gadot

Batman vs Superman – A Origem da Justiça tem recebido críticas das mais variadas. Enquanto os fãs amam o longa, a crítica tem batido sem dó nem piedade no filme de Zack Snyder. Porém, uma coisa é unânime quando falamos do filme: Mulher-Maravilha. A aparição de Gal Gadot nas telonas rouba a cena do homem-morcego (Ben Affleck) e do homem de aço (Henry Cavill). E a culpa é da atriz israelense Gal Gadot, que faz sua estreia na franquia da DC com a personagem. Gadot nasceu em 20 de abril de 1985 e foi criada em Rosh HaAyin, em Israel. Seu pai é engenheiro e sua mãe professora. Aos 18 anos, Gadot venceu o Miss Israel 2004 e disputou o Miss Universo no Equador, mas não chegou ao top 15. No mesmo ano, a modelo se alistou e serviu o exército de Israel, onde trabalhou como instrutora de combate. “Você dá dois ou três anos de sua vida, não é algo sobre você. Você perde sua liberdade, mas ganha disciplina e respeito”, disse ela sobre o período. Antes de ser Miss ou do exército, seu sonho era de ser advogada, curso que começou logo após deixar seu trabalho com os militares. No seu primeiro ano na faculdade, logo foi abordada para fazer testes como atriz e chegou a disputar o papel de Bond girl em 007 – Quantum of Solace, papel que perdeu para Olga Kurylenko. Pouco tempo depois acabou sendo escolhida para ser Gisele em Velozes e Furiosos.

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Gal Gadot

Créditos: Instagram/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL