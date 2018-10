PMRJ e Secretaria de Administração Penitenciária receberão armas novas

O interventor federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, general Braga Netto, entregará novo armamento à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e à Polícia Militar (PMERJ).

A entrega está prevista para esta quinta-feira (18), às 10h, no salão nobre do Comando Militar do Leste (CML), no centro do Rio.

A entrega simbólica de carabinas à Seap e de fuzis à PMERJ faz parte do Plano Estratégico da Intervenção Federal. Segundo o Gabinete de Intervenção, o objetivo é recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública do estado.

A Seap vai receber 200 carabinas calibre 12, da marca CBC, que custaram R$ 777.442. As armas serão usadas no reforço à segurança das unidades prisionais sob a responsabilidade da pasta.

Para a PM, serão entregues 500 fuzis calibre 5.56 modelo IA 2, do Exército Brasileiro, e o objetivo é melhorar as condições de trabalho do policial militar.

Fonte: Agência Brasil