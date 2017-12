PM segue internado em Volta Redonda após ter sido atacado por abelhas

Um policial militar segue internado em estado grave, neste sábado (23), no Centro de Terapia Intensiva em um hospital de Volta Redonda, no estado do Rio, após ter sido atacado por abelhas. Outros seis policiais também ficaram feridos no ataque que ocorreu no fim da tarde de ontem (22), no município de Resende, no sul do estado.

Segundo a Polícia Militar, o grupo com homens de vários batalhões faziam uma operação de repressão a criminosos em uma área de mata, na Fazenda da Barra III, em Resende, quando encontraram uma caixa. Ao abrí-la se depararam com um enxame de abelhas e foram atacados.

Os PMs foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Emergência de Resende. Dois deles já foram liberados, três estão em observação e o caso mais grave foi transferido para o CTI de um hospital de Volta Redonda.

Ainda segundo a Polícia Militar, após conferência dos armamentos e munições dos feridos, a supervisão deu por falta de 30 munições calibre .40 da arma do policial que está internado no CTI.

Fonte: Agência Brasil