PM prende seis suspeitos de arrombar agência bancária

Policiais militares prenderam cinco adultos e apreenderam um adolescente de 17 anos suspeitos do arrombamento e furto na agência do Banco do Brasil em Comodoro, na região noroeste do estado. A ação dos bandidos foi registrada na madrugada desde domingo (04.03), por volta das 4h30, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

Os criminosos entraram na agência bancária pelo telhado, destruindo o forro de gesso. Eles arrastaram um cofre, mas não conseguiram levar qualquer quantia em dinheiro porque policiais militares frustraram a ação, porém na fuga levaram dois revólveres que estavam no prédio.

No banco foi feita a prisão do primeiro envolvido. Depois, ainda dentro da cidade de Comodoro, ocorreram dois confrontos. Os policias avistaram dois suspeitos fugindo e um deles apontou arma na direção dos policiais. Logo depois, dois homens que tentavam entrar em um Ford Fiesta, tinham as mesmas características da dupla do confronto anterior, que conseguiu fugir. Os homens fizeram vários disparos na direção da guarnição policial que por sua vez reagiu atirando também.

Durante os confrontos não houve prisões, mas os suspeitos foram capturados entre os municípios de Campos de Júlio e Sapezal. Nessa região ocorreram cinco prisões. As diligências envolveram policiais das unidades da PM em Comodoro, Sapezal e se estenderam até o início da noite deste domingo.

Além das duas armas que roubaram no banco, a PM apreendeu ferramentas e outros equipamentos como escada, marteleta industrial (makita), lixadeira, discos de corte e de retificação de metal, entre outros. Na casa de um dos suspeitos presos também foram apreendidos dois tabletes de maconha, balança de precisão e outros objetos. Um dos presos relatou que iram serrar o cofre grande, mas a PM chegou e interrompeu o plano.

Há possibilidade de haver um suspeito, ferido, que conseguiu fugir. Na casa onde os ladrões estavam em Comodoro havia sinais de sangue. Os seis presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Comodoro, onde prosseguem as investigações da ação criminosa.