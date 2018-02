PM prende mulher com quase 10 quilos de maconha em VG

Em Várzea Grande, no bairro Mapim, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher de 19 anos com quase 10 quilos de maconha (dividida em 10 tabletes). A prisão ocorreu neste sábado (03.02).

A suspeita, Jaqueline Vitória de Campos, 19, estava próximo a rodoviária e pretendia embarcar para Lucas do Rio Verde, onde deixaria parte do entorpecente, depois seguiria viagem para abastecer bocas de fumos em Tapurá.

Ela levada a droga em uma mochila e confessou aos policiais militares que havia recebido a “encomenda” de um homem que mora no Jardim Glória, também em Várzea Grande. O traficante agiria disfarçado, usando colete de moto taxista, para fazer as entregas.

Antes de ser pega, Jaqueline tentou despistar os policiais dizendo que havia recebido a droga em um ponto da Rodovia dos Imigrantes, porém no caminho desmentiu e apontou o endereço e local da negociação. A mulher disse ter recebido os tabletes próximo em uma praça conhecida como “Pedra”.

Os policiais chegaram a ir no local onde mora o traficante, mas ele já havia fugido. Na casa, foram apreendidas uma porção de maconha e R$ 230. A qualificação do suspeito e endereço foram entregues na Central de Flagrantes de Várzea Grande juntamente com a presa, a droga e demais produtos apreendidos.

A PM continua fazendo diligências na tentativa de prender o homem.