PM prende homem com identificação falsa de policial civil

Na manhã deste domingo (28.01), no Mercado do Porto, em Cuiabá, a Polícia Militar prendeu um homem por falsidade ideológica. Eduardo Henrique Victor Ormond adentrou o centro de compras e ficou manuseando uma arma de fogo de brinquedo enquanto ingeria bebida alcoólica.

Diante da situação, os comerciantes fizeram a denúncia pelo número de emergência 190. Ao chegar ao local, a Polícia Militar fez abordagem no suspeito e o mesmo se identificou como sendo policial civil do estado de Mato Grosso do Sul. Em seguida, o homem mostrou uma carteira funcional.

Os militares então fizeram a checagem do documento e comprovaram que a mesma era falsa. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia e deverá responder por falsidade ideológica e uso de arma de brinquedo.

Outros objetos que estavam de posse do suspeito também foram apreendidos.