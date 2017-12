PM prende 9 e fecha cinco “bocas de fumo” em VG

Nas últimas 24 horas, entre o início da noite de segunda-feira (18.12) e o final da tarde esta terça-feira(19), policiais do 2º Comando Regional de Polícia Militar prenderam nove pessoas e fecharam cinco “bocas de fumo” em Várzea Grande.

As ações fazem parte do policiamento cotidiano da 15ª Companhia de Força Tática e do 4º e 25º batalhões e ocorreram em bairros distintos – Eldorado, Manancial, Água Vermelha e Carrapicho. Somente no Eldorado foram fechadas duas bocas.

Além das nove prisões, sendo oito adultos, um adolescente de 17 anos, a PM apreendeu mais de 100 porções de droga, dinheiro, balanças, recipientes usados no preparo e embalagem de droga, entre outros.

Em uma das “bocas” do jardim Eldorado, que era comandada por uma mulher de 61 anos, havia mais de 40 “trouxinhas” de maconha, porém a maior parte da droga estava condensada e escondida em um pote de margarina. Em dois dos pontos de tráfico havia ainda produtos supostamente de origem ilícita como DVD, telefone celular e televisor.

O coronel Alessandro Ferreira da Silva, comandante do 2ºCR destaca a importância da participação da comunidade na repressão ao tráfico doméstico. Conforme ele, no caso específico dessas cinco “bocas” a PM teve o apoio da população para chegar aos locais e fazer as prisões em flagrante delito.

Alessandro observa que fechar pontos de venda de droga e prender traficantes é mais significativo do que se pode imaginar, pois ajuda a reduzir outros crimes como homicídios, roubo e furtos.

A população pode continuar contribuindo por meio dos canais de comunicação disponíveis na PMMT. O disque denúncia da 0800653939 e pelo whatsapp 99987-0349.