PM identifica imóvel utilizado como ponto de venda de drogas

Em rondas pelo bairro Portal da Amazônia nesta quarta-feira (25.10), policiais militares do 4° Batalhão de Várzea Grande flagraram a comercialização de drogas em uma residência. A abordagem imediata constatou o envolvimento do responsável pelo imóvel com o tráfico.

A guarnição que passava em patrulha pelo bairro flagrou o exato momento em que J.R.F., 46 anos, e J.G.M., 32 anos, negociavam uma quantia de entorpecentes na porta da residência.

Foram realizadas abordagem e buscas no interior do imóvel, que confirmaram as suspeitas. No local foram encontradas 53 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, R$ 67 em notas de baixo valor, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para seguir com os procedimentos de autuação.