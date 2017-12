PM fecha ‘jogo do bicho’ e apreende mais de R$ 13 mil

Policiais militares desmontaram uma banca de jogo do bicho que funcionava clandestinamente em um estacionamento privado na manhã desta quarta-feira (27.12). No local, cruzamento da Rua Comandante Costa, um homem foi detido e R$ 13,3 mil apreendidos.

Além do dinheiro, havia cheques, blocos de jogos, máquinas calculadoras e de cartões, quadros com resultados de jogos, 12 cadernos com anotações e controle dos devedores e vários jogos feitos, entre outros materiais que comprovavam a contravenção penal.

O suposto dono da banca, A.S.R., de 42 anos, confessou a exploração ilegal e acabou detido e conduzido à Central de Flagrantes do Cisc Planalto. Essa ação empregou duas equipes do 1º Batalhão e da 1ª Companhia de PM do Centro.