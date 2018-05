PM faz operação na Cidade de Deus à procura de assassinos de policial

Policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar (Jacarepaguá) fazem pelo sexto dia consecutivo operação na Cidade de Deus, a procura dos assassinos do capitão da PM Stefan Contreiras, morto a tiros na última quinta-feira (3) por dois homens que tentaram roubar a moto do militar.

No dia da morte do oficial, a PM fez uma grande operação na Cidade de Deus que resultou na morte de quatro pessoas e ferimentos em outras três, que teriam ligação com o tráfico de drogas na comunidade, de acordo com investigações do serviço de inteligência. Durante a ação, a Linha Amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Governador, no outro extremo da cidade, foi fechada por cerca de duas horas, por medida de segurança.

Hoje (8), quando as equipes do batalhão entraram na comunidade houve confronto com os traficantes. De acordo com a PM, não houve registro de feridos ou prisões. A ação está em andamento.

Outra ação

Em outra ação, um policial militar do 7° Batalhão da PM, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi ferido por estilhaços dentro do carro blindado da corporação, quando realizava uma operação contra o roubo de cargas e o tráfico de drogas na manhã de hoje (8), no Morro do Salgueiro.

A bala que atingiu o policial no rosto passou pela escotilha do blindado. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres e está fora de perigo.

Fonte: Agência Brasil