PM encontra carro de policial sequestrado no Rio

Policiais militares do 27º Batalhão do Rio de Janeiro encontraram no fim da manhã de hoje (23) o carro do cabo da PM sequestrado por criminosos ontem (22) à tarde. O veículo foi incendiado e deixado nas proximidades da Rodovia Rio-Santos (BR-101), no Distrito Industrial de Santa Cruz, na zona oeste da capital.

Os policiais foram acionados para verificar o veículo incendiado e constataram que não havia corpo carbonizado no interior do carro. O local foi isolado para realização de perícia.

Desde ontem, a Polícia Militar faz buscas para identificar o paradeiro do cabo André Luiz Moreira da Silva, que estava de folga e dirigia com seus filhos quando foi abordado por criminosos armados. Eles deixaram os filhos do PM na via e levaram o agente de segurança pública, com seu veículo.

Policiais de diversos batalhões fazem operações hoje (23) nas comunidades do Aço, de Antares e do Rodo, todas na região de Santa Cruz. Foi montado um cerco envolvendo também o 24º, o 40º e o Batalhão de Policiamento de Via Expressas.

A Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Antissequestro da Polícia Civil foram acionadas para participar das buscas, que contam também com o monitoramento do Grupamento Aeromóvel da PM.

A polícia pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada ao Disque-Denúncia (2253-1177). As ligações são anônimas.

Fonte: Agência Brasil