PM é ferido na perna em operação no Complexo do Alemão

Policiais militares (PM) da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, entraram em confronto com criminosos da região na manhã de hoje (16). Troca de tiros com traficantes fecha uma das ruas do bairro da Penha. Um policial foi baleado na perna durante a operação, mas encontra-se fora de perigo. O soldado foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Segundo a Polícia Militar (PM), o conflito começou após policiais serem atacados a tiros durante a troca de serviço na área da comunidade conhecida como Beco do Índio.

O Comando de Operações Especiais e o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar foram acionados e realizam patrulhamento no local. A Avenida Itaóca, uma das mais movimentadas da região, ficou fechada parcialmente durante a manhã.

Fonte: Agência Brasil