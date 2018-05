PM é assassinado na Via Dutra

O cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro Rafael José Pereira, de 34 anos, foi assassinado na manhã de hoje (12) na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando voltava de uma festa. É o 47º policial militar assassinado no Rio.

O carro do policial foi apedrejado. Quando ele parou o veículo para verificar o ocorrido, em uma possível tentativa de roubo, os criminosos atiraram. O cabo não conseguiu fugir e morreu no local.

A corporação não informou se Rafael reagiu à abordagem ou se foi reconhecido como policial e, por isso, acabou alvejado. Ele é o 47º PM a morrer no estado – a maioria, fora de serviço, vítima da violência urbana.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

O cabo Rafael estava há 9 anos na polícia, e atualmente estava lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacaré, na zona norte da capital.

Fonte: Agência Brasil