PM apreende armamento pesado em ação contra criminosos na Rocinha

A Polícia Militar (PM) divulgou um balanço da operação de hoje (25), na favela da Rocinha, zona sul do Rio, onde foram registrados intensos tiroteios por mais de duas horas na parte alta da comunidade pela manhã e à tarde. Muitos moradores não tiveram condições de deixar suas casas e acabaram faltando ao trabalho.

Três criminosos ficaram feridos. A PM não informou se eles foram levados para hospitais da região. Os militares apreenderam seis fuzis e três pistolas automáticas nas localidades do Macega e Terreirão. Em outro ponto da favela, na localidade da Cachopa, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha, após confronto, prenderam um criminoso e apreenderam com ele um fuzil automático, uma pistola e uma granada.

Pela manhã, um policial do Batalhão de Choque foi ferido com um tiro de fuzil na barriga e encaminhado ao Hospital Miguel Couto. O estado de saúde do militar é grave. À tarde, outro policial do Choque foi ferido na perna e socorrido no mesmo hospital.

Por volta das 17h, manifestantes fecharam a Avenida Niemeyer nos dois sentidos, em frente à entrada do Vidigal, onde um ônibus foi incendiado, próximo ao Hotel Sheraton. No momento, o veículo está sendo retirado para liberação do trânsito. Os policiais atuam na região no sentido de evitar novas ações de vandalismo.

O balanço da operação de hoje indica que um homem foi preso, cinco pessoas ficaram feridas, sendo três criminosos e dois militares do Batalhão de Choque, e um morador foi atingido por bala perdida. Além disso, foram apreendidos sete fuzis, quatro pistolas e uma granada.

Balanço

Desde o dia 18 de setembro do ano passado, 32 criminosos foram mortos em operaçães na comunidade; 17 menores, apreendidos; e 82 pessoas, presas. Trinta e cinco fuzis automáticos, 53 pistolas, três submetralhadoras, seis espingardas e 61 granadas foram retiradas das mãos dos criminosos.

