PM apreende 90 quilos de maconha no Rio de Janeiro

Uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu 90 quilos de maconha na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul da capital, na noite de ontem (14). A droga foi encontrada em tabletes em uma casa abandonada.

Perto dali, na comunidade vizinha, o Cantagalo, policiais e criminosos trocaram tiros na sexta-feira (13). Nas redes sociais, os moradores reclamaram do perigo do tiroteio.

Uma grande quantidade de droga, sem especificação ainda, também foi apreendida pela Polícia Militar na noite de sábado, no bairro Fazenda Barra III, em Resende, no interior do estado.

Fonte: Agência Brasil