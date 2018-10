PM apreende 10 fuzis e prende 11 pessoas em ação contra milicianos

Dez fuzis automáticos foram apreendidos e 11 pessoas presas durante operação da tropa de elite da Polícia Militar nas comunidades do Rola e Antares, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, devido a uma guerra entre traficantes de drogas e milicianos da região.

Milicianos fortemente armados, usando fuzis, e fardamento idêntico ao da Polícia Militar tentaram ocupar a comunidade, invadindo casas, revistando moradores a procura de traficantes de drogas. Para acabar com a guerra, a Polícia Militar enviou para o local, homens do Batalhão de Operações Especiais, do Choque e do Batalhão de Ações com Cães.

A Polícia Militar informou que, desde o início da manhã de hoje (8), vem atuando nas comunidades do Rola e Antares, no bairro de Santa Cruz, para estabilizar a região após o início de confrontos armados entre quadrilhas rivais. Até o momento, 12 criminosos foram presos e mais quatro socorridos para o Hospital Municipal Dom Pedro II. Foram apreendidos 10 fuzis, três pistolas, quatro granadas, seis carregadores de fuzis, dois rádios comunicadores e munições diversas ainda a serem contabilizadas.

Também foram apreendidos seis veículos (sendo três vans, dois utilitários e um carro de passeio). Mais dois homens feridos por disparos de arma de fogo deram entrada por meios próprios no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e já estão passando pelos procedimentos padronizados de verificação.

Militares do batalhão da PM de Santa Cruz e do Grupamento Aeromóvel da corporação, com apoio de um helicóptero, também participam da ação.

Fonte: Agência Brasil