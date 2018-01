Plano de enfrentamento a hanseníase é lançado em MT

O governo do Estado lança nesta quarta-feira (31.01) o Plano Estadual de Enfrentamento da Hanseníase. A solenidade está marcada para as 8h no Auditório Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás. O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, assinam uma portaria instituindo o Plano, com ações para serem executadas até o ano 2020.

O tema da campanha nacional de 2018, escolhido pela Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) é “Todos contra a Hanseníase”. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da equipe técnica da Superintendência de Atenção à Saúde e da Coordenadoria de Ações Programáticas Estratégicas (Coapre), vai criar uma agenda única com os municípios para divulgar as ações que ocorrerão em todo o Estado, para o enfrentamento da hanseníase.

Os dados parciais para a doença no Estado, registrados pela SES, mostram que em 2017, a proporção de cura foi 74,2% e a proporção de abandono foi de 6,9%. Mesmo com esse avanço no combate à doença, Mato Grosso ainda ocupa o topo do ranking de ocorrências de hanseníase no País.

O Plano estadual começou a ser executado em 2015 e passou por reformulações e redimensionamento de investimentos em 2017, com a contribuição direta de técnicos do Cermac, Laboratório Central (Lacen), Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa (Cridac), e Escritórios Regionais de Saúde, sob a coordenação do Gabinete Coletivo da SES/MT.

As atividades previstas no plano são voltadas para o fortalecimento da rede de atenção à Saúde; para a Atenção Primária; Atenção Ambulatorial Especializada; Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência; Rede de Autocuidado e Reabilitação em Hanseníase Estadual e Regional e de Educação e Comunicação em Saúde.