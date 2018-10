Pintura de Jesus sobrevive a incêndio de igreja

Um grande incêndio destruiu a Primeira Igreja Batista de Wakefield, em Massachusetts, na noite de terça, e o prédio histórico foi descrito como uma perda total. Mas enquanto os obreiros estavam limpando os restos de cinza da igreja no dia seguinte, Jesus apareceu na forma de uma pintura.

Fotos do incêndio mostram um inspetor de construção removendo uma pintura quase imaculada de Jesus, que antes ficava dentro das portas da igreja. Um tanto miraculosamente, a pintura sobreviveu ao fogo devastador. A imagem de Jesus emergindo da igreja carbonizada trouxe algum conforto aos adoradores em uma circunstância difícil.

A Primeira Igreja Batista de Wakefield, que tinha quase 150 anos de idade, de acordo com seu site, pegou fogo por volta das 19h. Uma testemunha disse que um raio atingiu a torre de 60 metros antes de pegar fogo.

“Eu vi o relâmpago atingir a torre e vimos a fumaça e ela simplesmente explodiu em chamas”, disse Christian Bruno, que mora em frente à igreja.

As pessoas estavam dentro da igreja quando o fogo começou, mas nenhum ferimento foi relatado. Ainda assim, os fiéis ficaram abalados pela tragédia.

Mas durante este tempo sombrio, a pintura de Jesus perseverou e pode servir como uma lembrança reconfortante para os fiéis após a sua perda.

Fonte: Vírgula UOL